Dahl in arrivo nel weekend, poi assalto ad Assignon

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – In attesa dello sprint decisivo per Soulè, la Roma torna a concentrarsi sugli esterni di difesa. E’ praticamente fatta per l’arrivo di Samuel Dahl, 21 anni, terzino mancino del Djurgardens.

L’affare è concluso dopo un rilancio di Ghisolfi, arrivato a offrire 4 milioni e mezzo per il giovane calciatore svedese. “Non vi dico se sto sentendo la Roma – ha detto ieri il calciatore ai giornalisti svedesi – ma in questi giorni ho spento il telefono perché voglio concentrarmi sul mio calcio fino a quando non saprò qualcos’altro. Darò il massimo per il Djurgardens finché sarò qui”.

La sua ultima partita con la maglia del club svedese sarà quella contro il Niedercorn, gara di andata del preliminare di Conference League. Nel weekend Dahl partirà per Roma, pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale: per lui è pronto un contratto da un milione di euro netti a stagione più bonus.

Sistemata la catena sinistra, Ghisolfi potrà finalmente concentrarsi sul terzino destro: il nome al centro dei pensieri del ds è quello di Lorenz Assignon, sul quale però si è inserito anche l’Aston Villa. Il Rennes chiede 12 milioni, la Roma ha cercato (al momento senza successo) di inserire Karsdorp nell’affare. Colpa di un ingaggio da 2,5 milioni che rende complessa qualsiasi pista per la sua cessione. Seppur a dodici mesi dalla scadenza del contratto.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo

