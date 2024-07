LIVE – Calciomercato Roma, fatta per Dahl: contratto quinquennale, al Djurgardens 4 milioni più bonus. Venerdì le visite mediche

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Samuel Dahl sarà un nuovo giocatore della Roma. L’affare era ai dettagli e ora si è concluso positivamente, con il terzino pronto a partire per la Capitale.

Stando a quanto rivela Fabrizio Romano su X, il club giallorosso verserà nelle casse degli svedesi 4 milioni di euro più bonus per assicurarsi il 21enne, che si giocherà una maglia da titolare con Angelino sulla corsia mancina.

Dahl firmerà un contratto quinquennale (oggi il Corriere dello Sport parlava di stipendio da 1 milione a stagione). Per lui le visite mediche sono previste nel corso di questa settimana.

🟡🔴 Samuel Dahl, set to sign AS Roma for €4m fee plus add-ons with five year deal also agreed.

Medical tests expected to take place this week, as @DKristoffersson reports.

⤵️🇸🇪 https://t.co/0n85MutcEq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024