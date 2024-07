Soulè, il retroscena dello scontro con la dirigenza bianconera: “O accetti la Premier o torni in Next Gen”

NOTIZIE AS ROMA – Il Corriere dello Sport rivela nell’edizione odierna un retroscena riguardante Matias Soulè e lo scontro avuto qualche giorno fa con la Juventus circa il suo passaggio alla Roma.

Stando a quanto racconta il giornale, la dirigenza bianconera decide di fare la voce grossa con il calciatore, che fin da subito aveva snobbato la corte del Leicester per accettare quella romanista. I piani alti della Juve non la prendono bene e decidono di fare una chiacchierata con il giocatore.

E il confronto avviene porte chiuse. Sembra che non ci fosse neanche Martin Guastadisegno, il manager del ragazzo, un riferimento assoluto per lui e per la famiglia. La Juventus ribadisce a chiare lettere la ferma posizione del club: “Allora, capiamoci bene. O accetti la Premier nel momento in cui arriva l’offerta giusta oppure stai qui e giochi in Next Gen“.

È a quel punto che il giovane Mati raccoglie le idee, pesca lucidità dalle stesse tasche e tira fuori la tipica garra argentina. La risposta arriva come una sassata, e suona più o meno così: “Ricevuto, va bene. Ma sia molto chiara una cosa anche a voi: se mi muovo da qui è solo per andare alla Roma“.

Fonte: Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!