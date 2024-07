“ON AIR!” – PIACENTINI: “Soulè? Con 28 milioni puoi trovarne un altro ottimo esterno”, MATTIOLI: “Non vedo perchè la Juve dovrebbe cederlo”, ROSSI: “Ma a noi Dallinga faceva così schifo?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Tanti tanti auguri a De Rossi, che penso stia vivendo un momento molto particolare…vedendo le immagini, già posso dire che ride molto di meno rispetto a prima…il volto rassicurante di prima ha lasciato il passo a un viso molto serio, pensieroso. Spero che non si vada oltre, e diventi incazzato. Perchè vederlo incazzato non è uno spettacolo che auguro a qualcuno… Fiducia e speranza, ma siamo arrivati al 24 luglio… E’ fatta per Dahl per un prezzo che dovrebbe oscillare tra i 4 e i 6 milioni di euro. Soulè? Siamo arrivati al redde rationem, penso che il tira e molla stia per finire e a giorni si arriverà a una decisione definitiva, in un senso o nell’altro… Il centravanti? Mi chiedo, ma Dallinga ci faceva così schifo? Ma non lo potevamo prendere noi?…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Su Soulè non userei la parola “ultimatum”, ma se la Roma è arrivata a dire “noi più di 28 milioni non spendiamo” mi sembra che sia un atteggiamento corretto. Se tu hai messo a budget 28 milioni per Soulè, con quella cifra un altro esterno forte lo trovi. La buona notizia è che la Roma ha 28 milioni di euro da spendere per un esterno…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ryan mi sembra un buon portiere, quest’anno la Roma potrebbe avere una coppia di numeri uno affidabile. Rispetto all’anno scorso in questo ruolo sei migliorato…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Io non ho capito questo giallo Soulè sull’ultimatum della Roma: ma è scaduto o no? Era questa mezzanotte o la prossima? A me fa pure piacere che la Roma faccia la voce grossa, ma la fa davvero? E’ solo una cosa giornalistica o è una cosa reale?..”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “L’ultimatum della Roma per Soulè è chiarissimo: se non ci date il giocatore entro il 30 agosto, noi non lo prendiamo più. Siamo riusciti a prendere il terzino di riserva dell’unico terzino che avevamo. Continui a prendere gente che non ti serve, in ruoli già coperti. Il mercato non è chiaro, non sai cosa fare, e ora cerchi di far passare il messaggio che la colpa del mercato bloccato sia di Karsdorp…”

Simone Voccia (Tele Radio Stereo): “Candela arrivò dal Guingamp senza essere conosciuto da nessuno, arrivò addirittura come secondo rinforzo dopo Tetradze, e poi diventò un grande terzino… Io Assignon non lo conosco, è inutile fare il fenomeno, non l’avevo mai visto giocare. Così come Dahl, che ho studiato e mi sembra un calciatore estremamente tecnico. Gallo? E’ stato attenzionato, ma poi non è stato preso…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “I terzini molto leggeri qualcosa soffrono in fase difensiva, sono più da costruzione, ma quando devono marcare un colosso della squadra avversaria poi quello ti fa “buuu” e ti butta in tribuna…Ormai negli sport il fisico conta tanto, e per questo serve un mix giusto di calciatori, altrimenti diventi deficitario. E non è tanto un discorso di altezza, ma di stazza…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Lo stadio della Roma? Sarà impossibile completarlo per il 2027, anno del centenario del club. Su questa questione, ferito da precedenti esperienze, cerco di non aspettarmi molto. Prima di novembre il progetto definitivo non può essere presentato, questo vuol dire che arriveremo al 2025 nella migliore delle ipotesi, e quindi non si farà in tempo. Ma quello che succederà oggi è un fatto importante: i Friedkin ti stanno dicendo che sono qui, che sono i proprietari della Roma e che vogliono costruire lo stadio. Una cosa a cui non credevo più…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dobbiamo avere fiducia nella proprietà che ha dimostrato di avere sempre il jolly nel taschino. Il tempo stringe. La storia dell’attaccante c’era già stata lo scorso anno, salvo trovare una soluzione last minute molto interessante. Chissà che non succeda la stessa cosa… Per Abraham è meglio per tutti trovare una collocazione, vedremo che soluzione si troverà. Con 15 milioni prendi dei buoni attaccanti, con 25-30 prendi qualcosa di meglio. Siamo in attesa, sperando succeda qualcosa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma non si fida di Abraham, non piace, forse perchè pensano che non abbia recuperato dall’infortunio. La priorità del centravanti è importante, l’anno scorso avevi anche Azmoun e Lukaku, per cui devi accelerare. Serve qualcos’altro. Il mercato più vai avanti e più diventa difficile, o le fai subito certe operazioni o i prezzi poi si alzano perchè i club sanno che hai la necessità di un attaccante…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Nessuno capisce perché la Juve voglia privarsi di Soulé. Ha dimostrato di essere un buon giocatore, sono certo che possa fare una grande stagione in Serie A…Chiesa penso proprio che resterà alla Juve. Per Soulè non penso che sia una necessità assoluta venderlo per incassare quei 20 milioni. Io penso che di movimenti ce ne saranno meno di quanto pensiamo…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!