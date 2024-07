Soulè, la Juventus pubblica uno scatto del giocatore in allenamento: “Volando sempre più in alto”. E l’argentino la condivide (FOTO)

AS ROMA NEWS – Matias Soulè, la Roma e la Juventus: un triangolo che sembra non aver avere fine. In questi giorni i quotidiani hanno parlato di affare in dirittura d’arrivo tra giallorossi e bianconeri, ma la fumata bianca tarda ad arrivare.

Oggi arrivano indizi social di quanto il discorso sia ancora in alto mare: la Juventus infatti ha appena pubblicato sui social una foto di Soulè intento ad allenarsi con la maglia bianconera, scrivendo “volando sempre più in alto” come didascalia dell’immagine.

Un gesto che sembra riavvicinare il calciatore ai bianconeri. Come se non bastasse, lo stesso argentino ha condiviso lo scatto sui propri canali social, mettendo a tacere le voci che lo vedevano ai ferri corti con la Juve.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!