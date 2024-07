Stadio Roma, terminato l’incontro in Campidoglio. Gualtieri: “Sarà uno degli impianti più belli del mondo, ci ha colpito la Curva Sud”. Nel pomeriggio le prime immagini (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Si è concluso l’attesissimo incontro tra i vertici della Roma e il sindaco Roberto Gualtieri che si è svolto questa mattina in Campidoglio per parlare dello Stadio di Pietralata.

Presenti Ryan Friedkin, vicepresidente del club e figlio del presidente Dan, e la Ceo giallorossa Lina Souloukou. Al termine dell’incontro il primo cittadino della Capitale ha rilasciato delle dichiarazioni ai cronisti presenti: “Oggi si è svolto l’incontro con la AS Roma, presente la proprietà e gli architetti che hanno lavorato al progetto.

Ci è stato presentato il progetto, e penso che la società lo mostrerà ai tifosi oggi stesso. E’ un bellissimo progetto, si propone come uno degli stadi più belli del mondo e farà felici i tifosi. Sarà la più grande Curva Sud esistente, è un catino davvero straordinario, ci ha colpito molto. Ci ha stupito il progetto unico, che si integra alle caratteristiche storiche della città.

Sarà un progetto green, ecosotenibile. Ci sarà un parco molto grande, aree vedi molto importanti. Le caratteristiche le vedrete, noi siamo molto soddisfatti. Noi abbiamo fatto sì che il processo, per quanto complicato, fosse il più rapido possibile”.

Queste invece le parole di Ryan Friedkin: “Siamo molto felici di questo progetto, è molto importante per la Roma. Un messaggio ai tifosi? Forza Roma…”

Nel pomeriggio il club capitolino dovrebbe rendere pubbliche le prime immagini e un video del nuovo impianto. L’attesa dunque sta per finire. In attesa del progetto definitivo, ultimo step prima dell’inizio dei cantieri.

Ryan #Friedkin dopo l’incontro in Campidoglio: “Siamo molto felici di questo progetto. Forza Roma”. “Sarà uno stadio bellissimo”, le parole di #Gualtieri, che annuncia che la Curva Sud avrà una grande capienza e sarà un catino. Nel pomeriggio le immagini#ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/yVlHV5djRm — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 24, 2024

