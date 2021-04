Roma col morale a terra: arriva l’Atalanta, ma la squadra ha già mollato il campionato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Due giorni e la Roma tornerà di nuovo in campo per sfidare l’Atalanta. Una gara che, se i giallorossi non avessero sbracato in campionato con un ruolino di marcia più da zona retrocessione che da lotta Champions, avrebbe avuto grande importanza.

E invece la partita dell’Olimpico delle 18:30 rischia di avere poco significato: il sesto posto, attualmente occupato dalla Lazio che deve recuperare una partita contro il Torino, è distante quattro punti, che possono diventare sette. A quel punto i giallorossi dovrebbero fare la corsa sul più vicino Napoli, distante comunque sei punti.

E tutto questo per evitare di finire in Conference League, la Serie C d’Europa, dove i giallorossi dovrebbero comunque disputare il playoff d’ingresso. L’obiettivo quarto posto è ormai irraggiungibile, ora la corsa va fatta per l’ultimo disponibile per arrivare in Europa League.

Ma bisogna cominciare a vincere, e contro la Dea sarà molto complicato. La Roma fra l’altro arriva a questa sfida con il morale a terra dopo la sconfitta di Torino: la squadra sembra aver mollato il campionato e punta tutto sull’Europa League. Un azzardo, perchè non riuscire a vincere la Coppa e arrivare settimi in campionato sarebbe un risultato disastroso per il club e per i Friedkin.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica