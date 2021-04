Secco no di Friedkin alla Superlega: la posizione della Roma

AS ROMA NEWS – La Roma dice no al progetto della Superlega, anche nche se restare fuori da questo progetto avrebbe conseguenze rovinose dal punto di vista economico, dell’immagine e del prestigio, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci / G. Cardone).

Nonostante circolino bozze di un piano per la Superlega col nome dei giallorossi, la posizione dei Friedkin è fortemente critica nei confronti di questa scelta. Posizione che hanno condiviso con i dirigenti in ripetuti briefing sul tema durante il weekend e ieri.

Non che non fossero preparati, visto che il marchio SuperLeague è stato depositato a gennaio e a Trigoria c’è chi sulla questione era ben informato. I proprietari americani hanno un legame stretto con Andrea Agnelli, lui stesso li aveva convinti a rinnegare la linea pro-Sky e contro-Dazn in Lega con una serie di telefonate. Ma il club è tornato su posizioni molto ostili alle “scissioniste” nell’Assemblea di ieri.

Fonte: La Repubblica