Roma col naso all’insù: uno dei jet di Friedkin è previsto in arrivo oggi

L’attenzione dei romanisti in queste ore si sta dividendo tra il campo, con la Roma magicamente tornata in corsa per un posto in Champions, e le vicende societarie: stadio e soprattutto il prossimo allenatore sono i temi caldi dentro il club capitolino.

Da sempre la scelta di un tecnico appassiona particolarmente la piazza giallorossa. E mai come stavolta regna l’incertezza più totale sulla scelta che faranno i Friedkin. Il possibile imminente arrivo a Roma dei texani potrebbe essere un segnale decisivo in tal senso.

Stando a quanto riferisce oggi il quotidiano Il Tempo, è previsto oggi l’arrivo di uno dei jet personali di Dan nella Capitale. Se su quell’aereo, però, ci sarà o meno il presidente della Roma ancora non è dato saperlo.

Nelle ultime ore quello di Allegri è tornato a essere il nome più chiacchierato: le ultime indiscrezioni di mercato parlano di contatti avvenuti con i vertici del club giallorosso, intenzionati ad affidarsi a un allenatore di spessore dietro suggerimento di Ranieri. Ma su Allegri non c’è solo la Roma: anche Milan e soprattutto Napoli (nel caso di addio di Conte) potrebbero farsi sotto con convinzione nelle prossime ore.

Gli altri candidati non scaldano il cuore dei romanisti: Pioli è uscito dai radar, Farioli non convince Ranieri, Montella sembra aver perso posizioni. Sarri e Mancini potrebbero essere le sorprese last minute. Per sciogliere il rebus bisognerà attendere il ritorno di Dan Friedkin nella Capitale. Oggi gli occhi dei romanisti saranno rivolti al cielo, in attesa di capire se quell’aereo atteso oggi a Roma ci sarà o meno il presidente texano.

Fonti: Il Tempo / Leggo