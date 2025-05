Allegri è a Roma: aumentano i rumors su un suo possibile futuro giallorosso

Massimiliano Allegri è a Roma. Ufficialmente per godersi gli Internazionali di tennis al Foro Italico, ma è inevitabile che la sua presenza nella Capitale accenda i riflettori sul tema più caldo del momento: il futuro della panchina giallorossa.

Lo riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sottolineando come l’ex tecnico della Juventus sia il nome più caldo per il dopo-Ranieri, mentre i Friedkin sono attesi nei prossimi giorni, forse già nelle prossime ore, per chiudere il cerchio sulla scelta dell’allenatore che guiderà la Roma nella prossima stagione.

Una coincidenza? Difficile dirlo. I contatti tra Allegri e i vertici romanisti sarebbero già avvenuti, e la presenza simultanea in città di due figure centrali come il presidente texano e l’ex mister bianconero alimenta inevitabilmente il sospetto che qualcosa stia bollendo in pentola. Le prossime ore saranno determinanti. Intanto, Allegri è qui. E chissà se solo per il tennis.

Fonte: Il Messaggero