E ora Ghisolfi “tifa” Sunderland per il riscatto di Le Fée

Domani sera alle 21 lo sguardo della dirigenza romanista sarà rivolto all’Inghilterra, precisamente allo Stadium of Light, dove Sunderland e Coventry si sfideranno nell’andata della semifinale playoff di Championship. Un match cruciale non solo per la promozione in Premier League, ma anche per le casse della Roma.

Come riporta Il Tempo, il direttore sportivo Florent Ghisolfi osserverà con particolare attenzione la prestazione di Enzo Le Fée, centrocampista classe 2000 in prestito ai Black Cats con una formula che potrebbe trasformarsi in una cessione definitiva nel caso in cui il club inglese centrasse la promozione.

La Roma, che aveva prelevato il giocatore dal Rennes per 23 milioni la scorsa estate, lo ha girato al Sunderland a gennaio con un prestito oneroso (450 mila euro più 350 mila di bonus) e con un diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di salita in Premier. Il contratto prevede una cifra fissa di 18 milioni più 6 di bonus, con alcune condizioni già soddisfatte – tra cui il numero minimo di presenze.

Nel dettaglio, circa 2 milioni dei bonus scatterebbero con facilità e sono legati proprio alle presenze di Le Fée, mentre il resto dipende dal rendimento del Sunderland nelle prossime due stagioni nella massima serie inglese: ogni salvezza garantirebbe un incasso extra alla Roma. E non è finita: in caso di futura rivendita del calciatore, i giallorossi incasserebbero anche il 10% sulla plusvalenza.

Tradotto: Ghisolfi ha costruito un’operazione potenzialmente molto redditizia. Ora a Trigoria si fa il tifo per il Sunderland.

Fonte: Il Tempo