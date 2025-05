Svilar, l’agente è un osso duro ma la Roma non ha dubbi: il rinnovo è solo una questione di tempo

La Roma sa perfettamente cosa ha tra le mani. Mile Svilar non è più una scommessa, ma una certezza. E a Trigoria si stanno muovendo con decisione per blindarlo. Il club giallorosso ha già presentato diverse proposte di rinnovo all’agente del portiere, considerato però un osso duro nelle trattative.

Lo scrive oggi Il Tempo, spiegando come il dialogo tra le parti sia in corso già dalla fine del mercato di gennaio e, sebbene non ci sia ancora una fumata bianca, l’accordo resta una prospettiva molto probabile nei prossimi mesi.

Il rendimento del numero 99 parla da solo. Svilar è il miglior portiere della Serie A per percentuale di parate (77,6%) secondo i dati del sito specializzato Fotmob, secondo solo a Milinkovic-Savic per gol evitati, e ha chiuso ben 15 partite con la porta inviolata, come Meret. Numeri che lo pongono tra i top del campionato e che giustificano appieno il paragone – oggi non più sacrilego – con Alisson.

La Roma, che lo ha portato via dal Benfica con una semplice commissione da 1,5 milioni nel 2022, lo ha eletto a pilastro del futuro. Il contratto attuale scade nel 2027, ma la società vuole estendere e adeguare l’accordo per premiare un rendimento che ha fatto impazzire l’Olimpico. Non a caso, dopo la prestazione contro la Fiorentina, lo stesso Svilar ha parlato di Roma come «casa mia». Nessuna pressione, nessuna fretta: solo la consapevolezza reciproca di voler proseguire insieme.

Il rinnovo non arriverà domani, ma è solo questione di tempo. E la Roma, stavolta, non vuole farsi cogliere impreparata.

Fonte: Il Tempo