IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Allegri torna in pista, è lui il tecnico giusto per la Roma? VOTA!

Massimiliano Allegri torna a far parlare di sé. Dopo l’avventura alla Juventus, chiusa tra alti e bassi e con più di qualche polemica, il tecnico livornese è pronto a rimettersi in gioco. E tra le panchine che potrebbero accoglierlo nella prossima stagione, torna forte anche l’ipotesi Roma.

I Friedkin sono alla ricerca di un allenatore di esperienza, in grado di garantire solidità, gestione del gruppo e risultati immediati. E in questo senso Allegri rappresenta un profilo concreto: cinque scudetti con la Juve, due finali di Champions League e una lunga militanza ai vertici del calcio italiano. Ma è davvero l’uomo giusto per il dopo-Ranieri?

I più critici non amano il suo stile di gioco e c’è chi lo ritiene ormai distante dal calcio moderno. D’altra parte, i numeri parlano chiaro e il suo curriculum è tra i più pesanti in circolazione. E allora la palla passa a voi: Max Allegri alla Roma, sì o no?

