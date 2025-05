Calciomercato Roma, contatti Allegri-Napoli per un eventuale dopo-Conte

In lotta per lo scudetto con l’Inter a tre giornate dal termine del campionato, non è certa la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli nonostante il contratto in scadenza nel 2027.

Per Conte alla finestra c’è la Juventus e in caso di addio Aurelio De Laurentiis non vorrebbe farsi trovare impreparato: il presidente del Napoli avrebbe intensificato i contatti con Massimiliano Allegri, con cui ha un ottimo rapporto.

L’allenatore toscano è nel mirino anche della Roma, alla ricerca di un tecnico a cui affidare la panchina per il dopo Ranieri. Ma la concorrenza eventuale del Napoli, che l’anno prossimo giocherà la Champions ed è vicino a vincere lo scudetto, complicherebbe i piani.

Fonte: tuttomercatoweb.com