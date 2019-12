Roma col sogno Kean

ULTIME CALCIO MERCATO ROMA – Più delle parole, contano i fatti. E se Kalinic – al netto dell’infortunio – ha sinora racimolato 76 minuti in campionato e 106 in Europa League, a parlare di bocciatura non si esagera.

Anche perché quando avrebbe potuto giocare con Dzeko non al meglio, Fonseca gli ha preferito Zaniolo nella posizione di falso nueve. Il mercato di gennaio della Roma passa per la partenza del croato che sebbene sia arrivato in prestito grava sulle casse giallorosse per 3 milioni a stagione.

Così la Roma sogna Kean. Alle prime parole di Ancelotti che ha chiesto ai media inglesi di aspettare il ragazzo, sono seguiti 13 minuti col Burnley. Di questo passo l’ex juventino rischia seriamente di perdere l’Europeo.

(Tuttosport)