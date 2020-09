LIVE – Jovic-Roma, si complica: il Manchester United si inserisce e tratta col Real Madrid

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – Non arrivano buone notizie sul fronte Jovic, attaccante serbo proposto alla Roma nelle scorse ore dal Real Madrid, che sembra deciso a trattenere Borja Mayoral.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport in questi minuti, il Manchester United sta trattando con gli spagnoli l’acquisto dell’attaccante serbo. Nel mirino dei Red Devils, a caccia di un rinforzo per l’attacco, ci sarebbe anche Edinson Cavani.

AS ROMA NEWS – Il mercato della Roma regala altre sorprese e colpi di scena: praticamente saltato l’affare Borja Mayoral, adesso in giallorosso potrebbe arrivare un altro attaccante dei Blancos, e cioè il serbo Luka Jovic. Tutta la vicenda viene ricostruita oggi da “Il Tempo” (A. Austini – F. Biafora).

Il cambio di obiettivo nasce dal volere di Zidane: l’allenatore del Real ha infatti chiesto al club di trattenere Mayoral e semmai di cedere il centravanti della nazionale serba. Gli spagnoli a quel punto hanno informato la Roma della cosa, proponendo Jovic al posto dell’altro loro attaccante.

Il centravanti slavo, arrivato nel 2019 in Spagna dall’Eintracht Francoforte per circa 60 milioni di euro totali, ha segnato soltanto due reti in 28 partite complessive ed è alla ricerca di una nuova squadra che lo faccia giocare con continuità. La Roma ora sta valutando attentamente se portare a termine l’operazione, che ha costi importanti.

Il Real Madrid ha già messo in chiaro che le pretese delle ultime settimane per un prestito oneroso da 10 milioni saranno abbassate notevolmente e il nodo principale è quindi rappresentato dallo stipendio da 4,5 milioni netti che percepisce Jovic, da cui vanno però scalate le tre mensilità che il classe 1997 prenderà dalla stessa società di Florentino Perez, coinvolto in prima persona nei dialoghi con il club capitolino. In giornata è attesa una risposta definitiva da parte della Roma, visto che il Real Madrid ha registrato l’interesse di Inter e Milan e non vuole portare la questione per le lunghe.

Fonte: Il Tempo