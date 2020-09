CALCIOMERCATO ROMA LIVE! L’Inter offre Asamoah. Sondaggio per Carmo, secco no dello Sporting Braga. Lo United propone Smalling alla Lazio

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 29 settembre 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:10 – L’Inter ha offerto l’ex giocatore di Udinese e Juventus Kwadwo Asamoah (31) alla Roma. Per i giallorossi sarebbe un’affare last minute per garantire un’alternativa a sinistra a Fonseca. (Tele Radio Stereo)

Ore 12:00 – La Roma avrebbe fatto un sondaggio con lo Sporting Braga per David Carmo (21), difensore centrale portoghese ma è arrivato un secco “no” del club lusitano. (Sky Sport)

Ore 11:40 – Torna d’attualità il nome di Campos come possibile futuro ds della Roma, il dirigente che ha contribuito alla crescita di Monaco e Lille negli ultimi anni. (Il Romanista)

Ore 11:00 – Il Manchester United avrebbe offerto il cartellino di Chris Smalling (30) alla Lazio nell’ambito dell’affare che porterà Pereira al club di Formello. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – La Roma incassa il no del Real Madrid per Borja Mayoral (23) dopo che Zidane ha messo il veto sulla sua cessione. Offerto Luka Jovic (22), sul giocatore però ci sono anche Milan e Inter. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Per la difesa i nomi sono sempre i soliti: Smalling (30) è il primo obiettivo, Marcao (24), Alderete (23), Verissimo (25) e Nacho (29) le alternative. (Il Messaggero / Leggo / Il Tempo)

Ore 8:45 – Su Amadou Diawara (23) c’è l’interesse dell’Arsenal ma per il momento non si registrano accelerate da parte dei Gunners. (Il Tempo)

Ore 8:15 – Mirko Antonucci (21) saluta di nuovo la Roma: va in prestito alla Salernitana. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…