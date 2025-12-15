ROMA-COMO 1-0: le pagelle

La Roma batte di misura il Como dopo una gran partita: decide una rete di Wesley arrivata nel secondo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i lombardi nel match valido per la quindicesima giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Solita grande uscita bassa su Douvakis nel recupero del primo tempo. Nella ripresa è attento nelle poche chance dei lombardi.

Mancini 6,5 – Mette fisico e garra, contribuendo all’ennesimo clean sheet.

Ndicka 7,5 – Un autentico muro. Ci mancherà nel prossimo mese.

Hermoso 6,5 – Il talento della trequarti comasca è insidioso, lui ci mette dentro esperienza e sostanza.

Wesley 7 – Ha tanto spazio per affondare, la spinta c’è, un po’ meno la precisione nell’ultima giocata. Sbaglia un gol a porta spalancata calciando col suo piede debole. Poi però decide il match con un destro chirurgico.

Konè 7 – Domina in mezzo al campo. Deve essere più efficace quando è il momento di provare a calciare in porta per il definitivo salto di qualità.

Cristante 6,5 – Qualche pallone perso ma anche tanti recuperati.

Rensch 7 – Deve fronteggiare un cliente scomodissimo come Addai, lui lo fa con grande attenzione e maturità. Merita fiducia.

Soulè 7 – Grande abnegazione e tanto lavoro su quella fascia, gli manca un pizzico di efficacia negli ultimi metri ma mette uno zampino decisivo nel gol partita di Wesley. Dall’81’ Bailey sv.

Pellegrini 6,5 – Pericoloso soprattutto nei calci piazzati. Cerca di dare qualità alla manovra offensiva, anche se non sempre gli riesce. Dal 72′ El Shaarawy 6 – Cerca di sfruttare gli spazi per colpire nel finale.

Ferguson 6,5 – Parte a mille, smanioso di proseguire sulla strada di Glasgow. Nel primo tempo ha diversi palloni in area da provare a buttare dentro, ma non riesce a trovare mai la stoccata giusta. Nel secondo è servito con meno efficacia, mai il suo spirito di abnegazione, anche nel rincorrere sempre l’avversario, è lodevole.

GIAN PIERO GASPERINI 7,5 – Altra vittoria di corto muso. La squadra gioca e crea, anche seè poco incisiva negli ultimi metri. L’avversario stasera era insidioso, i tre punti sono netti e meritati.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini