RENSCH: “Pronto sempre a lottare, penso di aver risposto bene. La Juve? Se giochiamo come oggi possiamo vincere”

Devyne Rensch parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Como. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Non giocavi titolare dal derby…

«Siamo professionisti, dobbiamo farci trovare sempre pronti e dare soddisfazioni ai tifosi. Se poi il mister decide di farmi entrare o meno, io lotto sempre, anzi ancora di più. Ho giocato due partite consecutive e penso di aver risposto bene».

Preferisci giocare a destra o a sinistra? Preferisci un attaccante?

«Posso giocare sia a destra che a sinistra, non ho problemi. È lo stesso per me. Sull’attaccante non c’è differenza: sappiamo tutti dove andare e qual è lo spazio da attaccare».

Quanto sarà importante il match di Torino? Può essere la partita della svolta?

«È molto importante, ogni partita lo è, ma con la Juventus ancora di più. Se giochiamo come oggi possiamo fare molto bene e conquistare i tre punti. Ora è fondamentale riconquistare energie».

Fabregas ti ha difeso in occasione del gol, dicendo che chiunque avrebbe continuato. Avevi capito che il tuo avversario si era fatto male?

«È chiaro che quando succedono questi episodi dispiace, ma succede tutto molto velocemente, era alle mie spalle e l’azione è proseguita. Spero di non trovarmi in una situazione del genere. Dopo il gol gli ho chiesto come stava».

