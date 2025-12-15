LIVE! GASPERINI: “Non firmerei per il quarto posto. Mercato? Massara sa benissimo quello che penso, si farà trovare pronto”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Como, gara valida per la 15esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

Fabregas ha fatto i complimenti a Soulé…

«Difficile trovarne uno stasera. Bella partita per merito di tutte e due le squadre. Entrambe cercano di vincere, noi siamo stati bravi, il Como ha una velocità davanti che, se lasci spazi, ti può castigare. Abbiamo giocato la miglior partita davanti al nostro pubblico, siamo contenti».

Solo otto gol subiti…

«È dall’inizio che siamo solidi, spesso quando perdiamo lo facciamo di misura, è la nostra forza. Ma ultimamente stiamo creando tanto: oggi il risultato poteva essere più netto, ci manca la capacità di tiro e di passaggio».

Firmeresti per il quarto posto?

«Non firmo mai, ma sarei contento… Più che il risultato finale interessa che si facciano questo tipo di gare. Abbiamo un pubblico che ha una passione incredibile ed è contagioso, ci mancava questa prestazione in casa».

Ci sono squadre più attrezzate per lo scudetto…

«È condivisibile. Ma questi ragazzi danno l’anima, e non è detto che i giocatori più forti abbiano lo stesso spirito. Siamo una buona squadra, lavoriamo per diventare sempre più forti. Speriamo di continuare con questo spirito».

GASPERINI A DAZN

È stata la miglior partita come pressing? Peccato non aver sfruttato i tanti recuperi alti…

“Sì, soprattutto nel primo tempo tante situazioni si potevano tradurre in gol e possiamo migliorare in questo. Per come si è sviluppata la partita potevamo essere più tranquilli, ma questo ci ha permesso di tirare fuori il carattere. Ci sono state situazioni pericolose che avremmo dovuto concretizzare”.

Ferguson sta andando sulla strada giusta? Si sta ‘gasperinizzando’?

“È giovane. Alcune volte li aspetti per settimane, poi trovi la chiave giusta per entrare nella loro psicologia e svoltano. A Glasgow ha fatto due gol, questa sera non ha segnato ma è stato sempre presente. Speriamo che possa crescere, ma se gioca con questa fisicità, che è la sua qualità migliore in questo momento, può fare molto bene”.

Questa sera ha fatto solo due cambi: Dybala è rimasto in panchina…

“Andavamo benissimo e non c’era bisogno di toccare niente. In genere faccio tutti i cinque cambi, ma stasera era difficile andare a toccare qualcosa. Sono stati bravissimi, non c’era bisogno. È uno stimolo anche per Paulo che è un giocatore straordinario, quando sta bene e scatta, dribbla, tira, non c’è nessuno in Italia con la sua qualità. Magari può essere pronto per domenica per una partita anche da ex…”.

Non serve niente dal mercato di gennaio?

“Ci sono ancora 15 giorni. Massara sa benissimo il mio pensiero e si farà trovare pronto. La Roma così è forte, perché questo dice la classifica, ma non può smettere di guardarsi intorno”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Oggi solo due cambi, come mai?

«Stavamo bene così e abbiamo continuato così. In panchina, tipo Baldanzi, non stava benissimo; Dybala era meglio che non giocasse stasera».

Si è immaginata una partita del genere?

«Abbiamo rischiato molto poco, siamo stati bravissimi. Sapevamo che il Como gioca moltissimo col portiere e non è spettacolare, è abbastanza stucchevole e non è questo lo spirito del calcio, ma quando utilizzi molto bene il portiere devi esasperare, altrimenti la partita diventa bruttissima da vedere. Dovevamo prendere dei rischi, ma stasera è andata molto bene».

Lei ha fatto la storia dell’atletismo: quali margini avete?

«Non lo so… Parlare di parte atletica è troppo facile, non è lì il punto, è un insieme di cose. Sono convinto che, se vediamo i numeri, hanno corso più loro di noi. Questa cosa non mi ha mai convinto: è un insieme di cose, non solo l’aspetto atletico».

Ferguson? L’impiego può aiutarlo?

«È un professionista, le parti psicologiche le devi tirare fuori velocemente. Lui sta mettendo la volontà e la forza di arrivare. Oggi non ha fatto gol ma ha fatto quello che si chiede a chi mette la maglia della Roma. Quando c’è questo spirito il pubblico ti viene dietro, questo è lo spirito che chiedo a tutti i miei giocatori».

LEGGI ANCHE – Cassano: “Gasperini non è felice alla Roma, il suo gioco non si vede”

