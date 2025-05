Roma, con la Champions si torna Allegri

Maggio sarà un mese caldissimo a Trigoria: c’è una Champions da conquistare e l’accesso alla massima competizione europea potrebbe garantire almeno 20 milioni, più bonus e introiti futuri, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (D. Aloisi).

In caso di qualificazione, Ghisolfi avrebbe margine per trattenere i big (Svilar, Ndicka, Koné) e attirare un grande allenatore. Il nome più chiacchierato resta quello di Allegri, già gradito a Friedkin da novembre. Roma gli piace, ha rifiutato offerte arabe ed è in attesa di un progetto serio. Su di lui anche il Milan.

Ranieri, dopo il derby, ha fatto una gaffe: “Penso proprio di sì”, rispondendo a chi gli chiedeva se rivedrà Allegri all’Olimpico, poi ha corretto. Intanto domenica con l’Atalanta ci si gioca tutto: negli ultimi 10 anni la Roma ha vinto solo tre volte contro Gasperini. Restano sullo sfondo i nomi di Gasperini stesso, Fabregas e Farioli, che però preferisce l’estero.

In città sono attesi i Friedkin: Dan sarà all’Olimpico per l’ultima casalinga di Ranieri. Intanto si attende il progetto definitivo per il nuovo stadio, slittato per la morte di Papa Francesco. Svetlana Celli ha dichiarato: “Siamo fiduciosi, potrebbe essere pronto anche prima del 2028”. Nell’agenda anche il riassetto dirigenziale: Jason Morrow sarà il nuovo CFO.

