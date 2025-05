“ON AIR!” – ROSSI: “Meglio la Coppa Italia del quarto posto? Dopo non vi lamentate che non abbiamo soldi”, TORRI: “Temo che Svilar possa partire in estate”, DE SANTIS: “Ndicka? Per meno di 35 milioni non mi siedo al tavolo”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Champions è un altro sport, perchè quando sei in quel contesto là respiri un’altra aria, ti confronti con una realtà che ti stimola a fare di più…Se noi continuiamo a pensare che la Conference è comunque una porta di accesso all’Europa, o che se dobbiamo scegliere tra il quarto posto e la vittoria della Coppa Italia, meglio vincere qualcosa…allora alzo le mani. Io non dico che un pensiero sia più giusto dell’altro, però se preferite vincere la Coppa Italia che arrivare quarti dopo non rompete i co**ni se poi non abbiamo i soldi per comprare i giocatori, perchè la Coppa Italia non ti dà i soldi. E l’anno prossimo arrivi di nuovo settimo… I Friedkin mi sembrano molto sensibili al sentimento generale, e se dai social, dalle radio e dai forum esce fuori che la cosa importante è vincere la Coppa Italia, sai che dicono? L’anno prossimo facciamo all-in sulla Coppa Italia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Allegri? Non so se ci stiamo bruciando pensando a lui come prossimo allenatore della Roma. Mourinho non è stato assecondato nelle sue richieste, ma non dimentichiamoci che lui alla Roma ha vinto. Allegri è uno che si adatta meglio a quello che può offrirgli la Roma. Non è il profilo ideale se vuoi ripartire con i giovani ma è quello che sintetizza meglio il progetto che hai in mente. Sarebbe fondamentale giocare la Champions l’anno prossimo. Meglio giocare la Champions con un allenatore medio in panchina o un top allenatore senza Champions? Io scelgo di giocare la Champions con un allenatore medio…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Per me El Shaarawy non deve rinnovare, è alla fine della carriera e penso che convenga risparmiare sul suo ingaggio per prenderne uno migliorie Celik? A un anno dalla scadenza, se mi arriva un’offerta allettante lo vendo. Su Shomurodov, devi avere tre attaccanti in rosa e quindi mi tengo lui e Dovbyk, e mi prendo un altro centravanti… Quanto può valere Shomurodov sul mercato adesso? 7-8 milioni, ci faresti poco. Allora meglio vendere Cristante, che 12-13 milioni li vale, e ti libereresti anche di uno stipendio pesante…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Tenere Shomurodov e comprare un altra punta? Non scordiamoci che davanti avrai anche Dybala…e quando gioca Shomurodov? Io invece mi terrei Cristante per la panchina, è un’ottima alternativa…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Allegri, se viene, viene bello motivato e incaz*ato nero come al solito, io sono convinto di questo. Ma gli rispondono poi sul campo? C’è chi dice che se Ranieri è stato in grado di tirare fuori la Roma da quella situazione, ci riuscirà pure Allegri. E’ vero, ma sono situazioni strane queste. Quando dicono che con Ranieri dall’inizio ora la Roma sarebbe in lotta per lo scudetto o tranquillamente in Champions, io mica lo so eh…”

Matteo De Santis (Tele Radio Stereo): “Sacrificare Ndicka sul mercato? Io per meno di 35 milioni di euro non mi siederei mai al tavolo delle trattative. Sono troppi? Ma non è facile trovare un difensore giovane con il suo rendimento…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Rinnovo bloccato di Svilar? Io penso che molto sia legato alla clausola rescissoria: magari il procuratore la vuole da 35 milioni e la Roma 70, che può sembrare un dettaglio e invece non lo è assolutamente, è la chiave di tutto il contratto. Se vuoi una clausola da 70 milioni invece di offrire tre milioni di stipendio ne devi garantire quattro. Io penso che ci sarà la fumata giallorossa, ci sarà da limare e da discutere, ma penso che alla fine il rinnovo si farà. Il contratto scade nel 2027 e la Roma non non dico che abbia il coltello dalla parte del manico, ma di sicuro non ce l’ha dall’altra parte. Resto convinto anche che il rischio che Svilar possa partire questa estate c’è…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Doppio centravanti anche contro l’Atalanta? Loro sono in emergenza totale in difesa, ma Gasp si inventerà qualcosa. Shomurodov sta facendo tutto tranne che il punto di riferimento centrale: gioca di sponda e fa gol, penso che meriti di giocare in questo momento. Ma non lo considero un secondo centravanti, è più uno di movimento. Per Dovbyk, che fa già poco di suo, è importante avere vicino uno di sostanza, che si muove e crea spazi. Penso che Ranieri andrà avanti così, anche perchè alternative non ce ne sono…Lazio-Juve? Per la Roma sarebbe meglio vincesse la Lazio, perchè se dovesse vincere la Juve diventerebbe molto difficile arrivarle davanti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Corsa Champions? Da Lazio-Juve può uscire un pari, che sarebbe un risultato molto favorevole alla Juve. A meno che la Roma non riesca a vincere contro l’Atalanta, in quel caso il pari sarebbe negativo per la Juve…Il Bologna parte dietro ora e non ha partite semplici, e in più ha la finale di Coppa Italia, che toglie energie sia prima che dopo.”

