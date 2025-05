ULTIME DA TRIGORIA – Le immagini della seduta odierna: in evidenza Soulè, Dovbyk e Rensch (VIDEO)

Dopo la vittoria con la Fiorentina e i due giorni di riposo, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al Fulvio Bernardini di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della sfida contro l’Atalanta, 36esima giornata di campionato in programma lunedì 12 maggio a Bergamo.

Tornato in gruppo ormai da qualche giorno anche Saud, ora l’unico assente è Paulo Dybala. Sorrisi, gol ed esultanze nella partitella in famiglia svolta a fine seduta: decide un pregevole gol di Rensch. Nelle immagini mostrate dalla Roma sui canali social si possono apprezzare anche le reti di Soulè, a segno con un sinistro sul primo palo, e Dovbyk, in gol con un colpo di testa “no look”.

Domani mattina è prevista la seconda seduta settimanale: Ranieri ha ancora una volta ampia scelta per l’undici da schierare contro l’Atalanta. Un’ottima notizia per il tecnico in vista delle ultime tre, decisive partite della stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini