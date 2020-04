Roma, conti in regola per la Consob

ULTIME NEWS AS ROMA – La crisi del mercato automobilistico non frena Friedkin. Il magnate texano è intenzionato ad andare avanti e prosegue il dialogo con Pallotta, anche se tutti i suoi settori di interesse sono in difficoltà, ma saranno i primi a ripartire.

Nessun imprenditore in un momento come questo va a fare un investimento di centinaia di milioni senza sapere quello che succederà. Friedkin ha i soldi pronti, ma certamente non metterà sul piatto i 710 milioni pattuiti a fine dicembre. L’economia mondiale è in difficoltà, ma non crollata, gli imprenditori come Friedkin che hanno la disponibilità di investire ci sono.

La Roma ritiene di poter produrre la semestrale nei tempi previsti, entro la fine del mese. Saranno inserite anche osservazioni sul futuro, per tutti i club è possibile la dilazione dei pagamenti. Ma gli obblighi di trasparenza verso la Consob saranno rispettati. La nuova valutazione prevede anche una due diligence aggiornata, perché cambieranno tutti i valori in gioco e anche le stime fatte oltre tre mesi fa dovranno essere adeguate.

