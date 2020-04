Ryan Friedkin, è sempre tanta voglia di Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tanta voglia di Roma. Ryan Friedkin, figlio di Dan, spinge suo padre a non mollare. La trattativa con Pallotta resta in stand-by, ma le intenzioni sono quelle di tornare alla carica.

A spingere sull’acceleratore, scrive oggi “Il Tempo“, è il rampollo di casa Friedkin. Ryan viene definito “entusiasta” di potersi occupare in prima persona del club capitolino.

E chissà che questo non possa fungere da propellente per il papà Dan a riprendere l’affare con Pallotta. Il figlio del magnate texano, qualora la trattativa dovesse concludersi positivamente, sarà impegnato in prima linea a Trigoria e rivestirà un ruolo fondamentale all’interno del club.

Fonte: Il Tempo