Roma, conti in rosso e incertezza

AS ROMA NEWS – La pericolosa quarantena nella quale è piombata la trattativa tra Pallotta e Friedkin ha come comune denominatore il Covid-19. L’”equo valore” stabilito a dicembre di 704 milioni è drasticamente venuto meno. Il costo della galassia Roma (12 società) è sceso rapidamente tanto da mettere in forte dubbio la plusvalenza di circa 90 milioni che Pallotta aveva in mente di ricavare dalla cessione.

La parola d’ordine che vige al momento è incertezza. E il rinvio al 30 aprile degli aggiornamenti del primo trimestre 2020 (visto che «le previsioni potrebbero non riflettere le reali prospettive d’evoluzione»), è l’ennesima conferma. Al netto della recessione economica mondiale, della svalutazione del parco calciatori che il Cies quantifica in media del 28%, dei dubbi sulla ripartenza dei tornei, la Roma già partiva con l’handicap: -87 milioni nell’ultima semestrale. Un passivo su cui pesano i cali dei ricavi complessivi (-40,173 rispetto alla scorsa stagione) a cui non ha fatto fronte una stessa riduzione dei costi (da 136,074a 123,907).

Due le motivazioni: i ricavi dell’Europa League nettamente inferiori a quelli della Champions (15,4 contro 53,3) e il calo delle plusvalenze (19 contro i 76 del 2018-19). Numeri che, complice lo tsunami del Coronavirus, peggioreranno ulteriormente la prima previsione effettuata a fine anno che stimava (ufficiosamente) il rosso al 30 di giugno intorno ai 110 milioni. Andranno infatti aggiunte le perdite del botteghino, visto che se ripartirà, la serie A lo farà a porte chiuse.

E’ chiaro che la decisione della Uefa di allentare la morsa del Fair play finanziario, fa tirare nell’immediato una boccata d’ossigeno. Ma nel medio-lungo termine i problemi rimangono. Sia perché il bilancio che chiuderà il 30 di giugno verrà comunque calcolato per il break-even del triennio. E se alla nuova stima (-140), la Roma sommasse la mancata qualificazione alla Champions, Friedkin si allontanerebbe ulteriormente.

(Il Messaggero, S. Carina)