Karsdorp ora rischia di tornare

CALCIO MERCATO ROMA NEWS – Uno dei tanti flop dell’era Monchi è sicuramente Rick Karsdorp, ceduto la scorsa estate in prestito al Feyenoord dopo due anni con molte più ombre che luci alla Roma.

Nonostante la buona stagione in Olanda, il suo futuro è incerto. Il club di Rotterdam sta avendo problemi di natura finanziaria e non può tenere in rosa il giocatore, per il quale Petrachi non può chiedere meno di 7-8 milioni.

Un destino simile lo avranno tanti altri giocatori di proprietà giallorossa sparsi per l’Italia e l’Europa: da Olsen, Florenzi e Antonucci, ceduti in prestito secco, a Defrel, Gonalons e Coric, che hanno più possibilità di rimanere nelle attuali squadre. In bilico anche Schick, con il Lipsia che lo prenderebbe solo se la Roma facesse uno sconto, e Nzonzi: il suo prestito al Rennes si prolungherà in caso di qualificazione alla prossima Champions.

(Il Tempo, F. Biafora)