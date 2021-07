Roma, corsa a tre per la sinistra

AS ROMA NEWS – Mourinho chiede rinforzi. Dopo aver perso Spinazzola, uno dei punti di forza della Roma, lo Special One vuole che il terzino venga sostituito a dovere.

La rosa dei possibili sostituti, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), è piuttosto ristretta. Emerson Palmieri, 25 anni, e Marcos Alonso, 30 anni, entrambi del Chelsea, sono le prime scelte del tecnico portoghese. L’ex giallorosso è in vantaggio per i costi dell’operazione.

Il Chelsea chiede 25 milioni per lo spagnolo, che guadagna 6 milioni netti di stipendio. Emerson è sicuramente più accessibile a livello di ingaggio, e ha già ricevuto l’ok di Mou: “È un buon calciatore, d’esperienza”. Anche in questo caso va convinto il club londinese che chiede di partenza 20 milioni. Con un solo anno di contratto la valutazione è tuttavia destinata a scendere.

Il piano B si chiama Dimarco, 23 anni, terzino ex Verona di proprietà dell’Inter, giocatore che viene dopo nella lista di Mourinho ma che è più facile da prendere: bastano 8 milioni. Secondo La Repubblica (F. Ferrazza) non va scartato il nome di Marcelo, 33 anni, in scadenza con il Real Madrid: i costi sono proibitivi, ma con Mou tutto è possibile.