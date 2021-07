Trigoria: oggi i tamponi. Da domani si parte subito con le doppie sedute

NOTIZIE ROMA CALCIO – Torna a ripopolarsi Trigoria dopo l’arrivo di José Mourinho. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio tutti quei calciatori che non sono ancora tornati dalle vacanze (Dzeko, Mayoral, Pedro, Karsdrop, Mancini, Fazio, Santon, Villar, El Shaarawy e Carles Perez, tanto per citarne alcuni) saranno sottoposti a tampone.

Domani e mercoledì, invece, doppia seduta di test atletici, giovedì 8, invece, probabilmente nel pomeriggio, primo allenamento diretto da Mourinho, che avrà terminato la versione light della quarantena.

La Roma infatti non è riuscita ad ottenere l’annullamento dell’isolamento obbligatorio di 5 giorni, disposto per chi ha soggiornato o transitato in Inghilterra nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia e che ha costretto lo Special One a passare la quarantena nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Fonte: Gazzetta dello Sport