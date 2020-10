Roma, corsa al ds: Emenalo in pole con la regia di Campos da Montecarlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna a parlare della questione direttore sportivo in casa Roma, stavolta gli aggiornamenti arrivano dalle pagine del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) oggi in edicola.

Dopo le dichiarazioni di Boldt di ieri, nelle quali continua a giurare fedeltà all’Amburgo, il grande favorito per la direzione sportiva del club capitolino resta Michael Emenalo, ex dirigente del Chelsea che con gli inglesi ha scovato campioni del calibro di Mohamed Salah e Kevin De Bruyne.

Il dirigente arriverebbe a Roma con la benedizione di Luis Campos, dirigente portoghese che resterebbe a Montecarlo ad agire in cabina di regia come consulente dei Friedkin.

Fonte: Corriere dello Sport