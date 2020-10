Fonseca punta al 4-2-3-1 per scacciare il Diavolo. A Trigoria torna il sereno: nonostante le assenze Ibra non fa paura

AS ROMA NEWS – Tutti i giornali oggi in edicola si concentrano su un unico tema: l’indisponibilità di Gianluca Mancini, colpito dal Covid-19, unita all‘assenza ormai scontata di Smalling per la gara di San Siro di lunedì sera. Due brutte notizie per Fonseca che deve ora pensare a come schierare la Roma per affrontare al meglio un Milan partito a razzo.

Le strade sono due: o il portoghese torna al 4-2-3-1 schierando l’inedita coppia difensiva formata da Ibanez e Kumbulla, che insieme fanno poco più degli anni di Ibrahimovic, oppure confermare la più solida difesa a tre, spostando Cristante in mezzo ai due centrali difensivi o riproponendo Federico Fazio, apparso più pronto di Juan Jesus.

Stando a quanto riferisce Il Tempo (F. Biafora), al momento la soluzione più probabile è che Fonseca torni al suo modulo preferito, con Santon e Spinazzola a dare copertura alle fase e Cristante schierato in mediana al fianco di Veretout, dando più solidità nella zona centrale del campo. A quel punto Pellegrini giocherebbe sulla trequarti con Pedro e Mkhitaryan ai lati e Dzeko di punta.

Nonostante i giocatori contati (oltre a Mancini e Smalling, Fonseca ha perso anche Diawara e Calafiori per il Covid), a Trigoria è tornato a regnare l’ottimismo, racconta oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). “Nonostante tutti i contrattempi, la sensazione che si respira è questa: che per la Roma ritrovata il Diavolo sia meno brutto di quanto s’immagini. E se non fa più paura nemmeno il dio Ibra, è segno davvero che il tempo sta volgendo al bello“, conclude il giornale.

