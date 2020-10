Smalling ancora a parte: è out per Milan-Roma

ULTIME NEWS AS ROMA – Chris Smalling non ce la fa a recuperare per Milan-Roma. Il difensore inglese anche oggi si è allenato a parte e quindi alza definitivamente bandiera bianca per la gara di dopodomani contro i rossoneri.

A questo punto Fonseca deve decidere se puntare sulla difesa a quattro, schierando la coppia di giovani centrali formata da Kumbulla e Ibanez, oppure se scegliere la difesa a tre con lo spostamento di Cristante o l’inserimento di Fazio.

Smalling, rientrato a Trigoria dopo un finale di calciomercato al cardiopalma, deve riprendersi da una distorsione al ginocchio. Secondo i giornali il difensore, messo ai margini dello United durante tutto il precampionato, non sarebbe comunque ancora nelle condizioni di forma ideali per giocare.

Redazione Giallorossi.net