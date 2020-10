Roma, crescono le quotazioni di Boldt: il suo progetto ha convinto i Friedkin

AS ROMA CALCIOMERCATO – Un candidato serio e credibile per la poltrona di direttore sportivo della Roma. Jonas Boldt, nell’incontro andato in scena una settimana fa con i Friedkin, ha esposto ai nuovi proprietari giallorossi i suoi metodi di lavoro e il progetto che avrebbe intenzione di applicare se dovesse essere assunto. E tali parole hanno convinto i texani ad approfondire ulteriormente la conoscenza dell’attuale ds dell’Amburgo.

Lo riferisce l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora). La prossima settimana, riferiscono dalla Germania, è infatti in programma un altro appuntamento tra Boldt (parla fluentemente lo spagnolo e non avrebbe problemi ad apprendere l’italiano) e i Friedkin, che negli ultimi due mesi hanno avuto numerosi colloqui per creare una nuova struttura dirigenziale.

Oggi sarà poi più chiaro il destino di Paratici: in casa Juventus andrà in scena l’assemblea degli azionisti e si capirà se il dirigente piacentino resterà in carica in bianconero.

Fonte: Il Tempo