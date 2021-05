ROMA-CROTONE, i convocati di Fonseca: out Smalling e Fazio

NOTIZIE ROMA CALCIO – Diramata, a poche ore dalla sfida dell’Olimpico tra Roma e Crotone, la lista dei convocati di Paulo Fonseca.

Non sarà ovviamente disponibile Gianluca Mancini, per squalifica, così come i diversi infortunati della rosa: out Pau Lopez, Diawara, Spinazzola, Veretout, Calafiori e Carles Perez.

Non ci sarà neanche Chris Smalling: non gli esami strumentali cui si è sottoposto il centrale non hanno evidenziato lesioni, ma evidentemente l’ex United non è ancora pronto per giocare. Nell’elenco non compare nemmeno Fazio.

Di seguito la lista dei 20 convocati:

Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Santon, Reynolds, Kumbulla, Peres.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Pastore, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Pedro.