ROMA-CSKA SOFIA 0-0, Leggo: “La squadra B fallisce ancora”, Gazzetta: “Malinconica verità: le riserve non sono all’altezza”, Il Messaggero: “Prestazione deludente e sciatta”

AS ROMA NEWS – Un passo indietro per la Roma che ieri non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 interno contro il Cska Sofia, compagine volenterosa ma decisamente modesta. Come era immaginabile, oggi i giudizi dei quotidiani sono piuttosto duri.

“La Roma 2 fallisce ancora”, titola l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). “La squadra B è un flop, e stavolta i big non riescono a rialzarla”, scrive il giornale. A differenza della gara contro lo Young Boys, nella ripresa la Roma fa anche peggio: “Nella ripresa il copione cambia, nel senso che peggiora. Ci vogliono quattro parate di Pau Lopez per evitare il tracollo mentre Mayoral arriva in ritardo su due occasioni“.

Non ci va leggero nemmeno Il Messaggero (U. Trani), che oggi parla di “prestazione deludente e sciatta”, contro la quinta forza del campionato bulgaro. Il pareggio di ieri non può di certo essere paragonato a quello ottenuto in campionato contro il Milan e stavolta il punto pesa, scrive il quotidiani. La Roma “rallenta in Europa League. Niente di nuovo: del resto, non ha mai vinto le prime 2 gare della fase a gironi. Nemmeno in Champions“, conclude Il Messaggero.

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) invece parla di “troppo turnover” da parte di Fonseca. Alla fine la Roma stecca all’Olimpico contro un Cska Sofia nella centrifuga , al termine di una partita non certo esaltante, che certifica una malinconica verità: i rincalzi giallorossi, al momento, non sono all’altezza dei titolari.

Per il Corriere dello Sport l’unica consolazione in una serata scialba sotto ogni aspetto è il ritorno convincente di Chris Smalling: con lui la difesa ha ritrovato una certezza. L’altra nota lieta è Gonzalo Villar, che ha illuminato il gioco a sprazzi. Per il resto, tante ombre.

