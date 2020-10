ROMA-CSKA Sofia 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match di Europa League tra la Roma e il CSKA Sofia. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera all’Olimpico e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6,5 – Quando le giocate del CSKA Sofia si fanno più pericolose, sembra che i giocatori facciano a gara nel tirargli addosso, ma compie un grande intervento su Sowe.

Fazio 6,5 – Muscoli e centimetri al servizio della squadra, partita senza sbavature.

Smalling 6,5 – Torna finalmente a giocare, e finchè è in campo offre la solita prestazione di autorità e sicurezza. Dal 56′ Jesus 6: Partita che non ruba l’occhio ma con qualche buona chiusura in velocità.

Kumbulla 6 – Lotta con grinta su ogni pallone e spesso si proietta in avanti a cercare gloria, ma paga a volte l’inesperienza e la troppa foga.

Bruno Peres 6,5 – Quando il tasso tecnico degli avversari non è altissimo, l’esterno brasiliano riesce ad incidere di più, specie davanti. Cala nella ripresa quando è costretto a passare a sinistra per cedere la destra a Karsdorp. Dal 46′ Karsdorp: 5,5 – Tanto impegno ma qualche errore grossolano: è ancora lontano dalla sua forma migliore.

Villar 7 – Il migliore dei giallorossi. Offre tante giocate e triangolazioni, e non sbaglia mai un passaggio. Sicuramente uno dei talenti più interessanti della Roma.

Cristante 6 – Tanto impegno e corsa, oltre a tanti ripiegamenti ad aiutare la difesa in fase d’impostazione. Brilla meno del suo compagno di reparto ma fa un lavoro utile alla squadra.

Spinazzola 6,5 – Conferma il suo periodo di forma straripante, risultando una spina nel fianco per i bulgari. Oltre i tanti strappi però deve migliorare sull’ultima giocata.

Carles Perez 5,5 – Gioca corrente alternata: l’impegno c’è ma prende ancora troppo spesso la decisione sbagliata.

Mkhitaryan 6 – Ha sempre quella marcia in più che lo rende un giocatore di livello superiore. Paga però le tante partite e la stanchezza, e giustamente Fonseca lo toglie per Pedro nella ripresa. Dal 46′ Pedro: 6,5 – Più pimpante e veloce di Mkhitaryan, regala più occasioni alla Roma, specie quando regala a Dzeko una palla d’oro che però il bosniaco manca clamorosamente.

Borja Mayoral 5 – È ancora completamente avulso dal gioco della Roma. Parlare male oggi dell’attaccante spagnolo sarebbe davvero ingeneroso. Serve tempo. Dal 69′ Dzeko: 5 – Croce e delizia: quando gioca lui è un’altra Roma, ma liscia clamorosamente il gol che avrebbe dato la vittoria ai giallorossi.

FONSECA 6: Sceglie la strada del turnover, e la squadra deve accontentarsi di un pareggio che mantiene comunque La Roma in testa al girone con 4 punti, insieme al Cluj, prossimo avversario dei giallorossi. Fa quello che può con le riserve attualmente a disposizione.

Giallorossi.net – Fabio Fiorini