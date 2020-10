FONSECA: “Abbiamo giocato con poca aggressività offensiva, mi sto assumendo il rischio di cambiare molto. Mayoral? Gli serve tempo”

INTERVISTA PAULO FONSECA – Il tecnico Paulo Fonseca ha parlato al termine del match pareggiato col CSKA Sofia.

Queste le sue parole a Sky Sport.

Troppo turnover?

“Abbiamo avuto poca intensità offensiva, abbiamo giocato con poca aggressività offensiva”.

Smalling e Mayoral?

“Chris non poteva giocare tutta la partita, adesso vediamo come si sentirà e deciderà se giocherà domenica. Ho deciso di non rischiarlo troppo tempo perché era fermo da molto. Borja è giovane e ha bisogno di adattarsi al nostro calcio, deve avere tempo”.

La Roma non sembra aver ancora mostrato il suo potenziale…

“La squadra sta bene, abbiamo fatto molti gol. Se facciamo un paragone con la scorsa stagione, possiamo dire che la squadra sta meglio. Ho cambiato tanti giocatori e non c’è stata l’intensità che ho chiesto, però l’inizio di stagione è buono”.

Si aspetta dei rinforzi per gennaio?

“Vedremo, la realtà è che adesso non abbiamo molti giocatori, abbiamo fuori Diawara, Calafiori e Santon e non è facile gestire questo momento. In campionato le nostre prestazioni sono diverse ed è normale, mi sto assumendo il rischio di cambiare molto”.

Come vede la squadra?

“Secondo me abbiamo finito bene la scorsa stagione, tranne la gara contro il Siviglia. Sono contento di come stiamo andando in campionato”.

La società le è vicina?

“Sì, come ho detto poi è importante anche avere un direttore sportivo e la società sta lavorando per questo, abbiamo bisogno di un DS vicino alla squadra”.