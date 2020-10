PEDRO : “Volevamo vincere ma non siamo stati abbastanza pazienti, c’è rammarico”

INTERVISTA PEDRO ROMA CSKA SOFIA – Pedro è intervenuto a Sky Sport al termine di Roma CSKA Sofia.

Queste le parole dell’attaccante giallorosso:

La Roma non ha giocato come avrebbe voluto: cosa non è andato bene?

“La partita è stata complicata, ci abbiamo messo un po’ a trovare il ritmo. Loro hanno provato a recuperare i palloni, nel finale abbiamo avuto delle occasioni, è un punto che ci lascia un po’ di rammarico, volevamo vincere”.

Troppa rotazione?

“La squadra è sempre di qualità indipendentemente da chi scende in campo, questo è un fattore importante per lo spogliatoio. Non siamo stati abbastanza pazienti, loro ci hanno chiuso bene. Nel finale non siamo riusciti a vincere, dovevamo farlo per ambire al primo posto”.

Questa squadra può arrivare quarta?

“Assolutamente sì, è l’obiettivo che abbiamo tutti e lotteremo per questo. Ogni partita è fondamentale, non esistono partite facili in Serie A e in Europa, dobbiamo essere sempre motivati per vincere una partita alla volta. Come ho detto, non siamo stati pazienti, avremmo dovuto far girare di più il pallone, ora pensiamo alla Fiorentina”.