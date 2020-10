VILLAR: “Non siamo contenti, ci è mancato il ritmo. Ora testa alla Fiorentina”

INTERVISTA VILLAR – Gonzalo Villar ha parlato al termine di Roma-CSKA Sofia. Queste le sue parole a Roma TV.

Poteva andare meglio?

“Non siamo contenti di quanto fatto oggi, abbiamo avuto diverse possibilità di segnare. Non siamo felici, non c’è tempo per pensare, dobbiamo allenarci per la Fiorentina”.

Cosa non ha funzionato?

“Ci è mancato ritmo, nella ripresa eravamo tutti un po’ stanchi, ma avremmo potuto fare almeno un gol, ci è mancata precisione”.

E ora c’è la Fiorentina

“Ora non abbiamo tempo di pensare. Ora ci riposiamo, domani ci alleniamo e arriviamo alla partita pronti”.