Roma-Debreceni si giocherà a Frosinone e sarà aperta a mille tifosi: info biglietti

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma giocherà la sua quarta amichevole stagionale contro gli ungheresi del Debreceni, match in programma per domenica 25 luglio alle ore 19.

La partita sarà disputata a Frosinone, allo stadio Benito Stirpe e sarà aperta al pubblico per un massimo di mille tifosi.

Questo il tweet della Roma con l’annuncio e le info su come acquistare i biglietti del match, in vendita alla “modica” cifra di 60 euro. Un vero lusso per una gara amichevole.