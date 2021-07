CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 21 luglio sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 15:00 – Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola (28), ha parlato del proprio assistito: “È felice a Roma, è contento di stare alla Roma e adesso lo aspettiamo, noi come Mourinho e tutta la squadra, di corsa entro fine anno speriamo”. (Rai Sport)

Ore 12:15 – Pedro (33) in uscita dalla Roma: il giocatore, nonostante abbia ancora due anni di contratto a 3 milioni di euro, lascerà i giallorossi come se fosse un parametro zero. Lo spagnolo attende che qualche club a lui gradito gli faccia un’offerta. (Sky Sport)

Ore 12:00 – L’argomento rinnovo di contratto di Pellegrini (25) è stato rimandato a settembre, alla fine del mercato. Ora Tiago Pinto deve occuparsi di altre priorità. Il Tottenham resta interessato al giocatore, ma non ha intenzione di pagare i 30 milioni della clausola. (Calciomercato.com)

Ore 10:30 – Alcuni tifosi ieri fuori da Trigoria chiedevano Mauro Icardi (28) a Tiago Pinto: operazione difficile, soprattutto se la Roma non piazzerà Dzeko altrove. (Il Tempo)

Ore 10:10 – Il nome di Kostic (28), esterno mancino dell’Eintracht Francoforte, non è ancora uscito dai radar della Roma: se dovesse partire Pedro, Tiago Pinto potrebbe rifarsi avanti con i tedeschi. (Corriere dello Sport)

Ore 9:20 – Robin Olsen (31) non ha ancora concluso il suo passaggio al Lille: ci sono anche club di Premier sul portiere svedese. Anche Santon (30) verso l’addio, il giocatore sta trattando una buonuscita con la Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:40 – Matias Vina (23) in arrivo a Roma nelle prossime ore: domani svolgerà le visite mediche con i giallorossi. (Corriere dello Sport)

Seguono aggiornamenti…