“ON AIR!” – JURIC: “Per ora mercato promosso a pieni voti”, COSENZA: “Con Xhaka e Diaz saresti già da Champions”, FOCOLARI: “Vina? Bell’investimento, non hai preso un camion…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma certifica un’altra cessione, quella di Kluivert, che non era così automatica. Fino a una cinque giorno fa era tutt’altro che scontato che Justin accettasse il Nizza. Under? Io parlo da uomo ferito, perchè su lui puntavo tantissimo, ma sono tre anni che è sparito… Zaniolo? La cosa più bella nel recupero di Zaniolo è stato non aver voluto battere i record, ma si è preso tutto il tempo necessario. Dopo che ti rompi il crociato per la seconda volta nel giro di un anno è pure giusto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I Friedkin sono silenti, ma mi sembrano assolutamente decisionisti. Si sono presi del tempo per capire e rendersi conto di tutta la vita di Trigoria. Questi non sono mai andati via. Noi venivamo da un proprietario che veniva qui ogni due anni, e pensavamo che sarebbe stato allo stesso modo, invece sta succedendo esattamente il contrario. Si sono spostati qui per capire dove sono capitati, e hanno preso delle decisioni con grande cognizione di causa, senza essere consigliati da qualcuno magari travisando le cose nella sostanza….”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Io preferisco che la gente parta con i piedi per terra, così ci sono meno delusioni. Ma già con Mourinho hai preso già 10 punti rispetto all’anno scorso, in più hai preso un portiere che ti dà più affidamento rispetto a quello dell’anno scorso. Hai perso Spinazzola, ma hai presto il titolare della nazionale uruguaiana e della squadra che ha vinto la Libertadores, prendi un centrocampista che Mourinho ha definito il calciatore più importante dell’Arsenal. E se prendi Luis Diaz, acquisti un calciatore che ti salta l’uomo. E in più quest’anno hai Zaniolo. Tutto questo significa 16-17 punti in più, ed ecco che allora sei da Champions. In più ad agosto hai la possibilità di mettere la ciliegina sulla torta, ma già così secondo me avresti raggiunto le altre…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Io mi auguro che siano di meno, ma potrebbero essere sette i titolari che vedremo stasera in campo. Dico speriamo che siano di meno perchè significherebbe che arrivano nuovi acquisti. Anche se l’avversario è la Triestina, la partita è molto interessante. E’ un amichevole, ma è sempre la Roma…”

Marco Juric (Rete Sport): “Nandez al Cagliari in prestito con diritto di riscatto all’Inter è un’operazione che non sta né in cielo né in terra, c’è una corsia preferenziale tra le due società. Per carità, sono società private e fanno come gli pare, però un giocatore come Nandez ceduto con quella formula, viste le richieste che ha all’estero, non sta né in cielo né in terra. Roma? Per ora il mercato è promosso a pieni voti per quello fatto fino a ora. Io penso che nell’ultima metà di agosto ci sarà un’accelerata, ora comincia una fase molto interessante per la sterzata. Ora hai cercato di rafforzarti per arrivare tra le prime quattro, ma poi potresti decidere di mettere la freccia…”

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio): “Vina è un terzino dotato di corsa, di un bel cross, è uno che si sovrappone, che sa dialogare con i compagni. E’ un giocatore diverso da Spinazzola, però evidentemente se la Roma investe quella cifra per rimpiazzare Spinazzola, significa che si è anche cautelata. Cerca di non prendere solo una toppa, ma prende un giocatore su cui costruire in prospettiva…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma fa un investimento importante, e prende un giocatore che, se Spinazzola recupererà bene come tutti ci auguriamo, all’occorrenza se vuole rivenderlo tra un anno non avrà problemi a farlo. Non è che ha preso dei camion che non servono a niente e poi te li devi tenere sul groppone, senza fare riferimenti ad altre società… La Roma ha giocatori vendibili, magari a prezzi più bassi di quanto si potesse immaginare, ma i vari Olsen, Kluivert e Pau Lopez comunque hanno mercato…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Vina? La Roma fa un investimento importante e questo mi ha colpito, mi aspettavo che mettessero una toppa spendendo meno. Sappiamo che Spinazzola prima di farsi male aveva ricevuto offerte importanti. Questo vuol dire che se lui tornerà alla grande, il futuro della Roma può essere Vina, e magari Spinazzola è un modo per fare cassa. Ora non voglio andare troppo oltre, però quando si presentano certi club con tanti soldi poi è difficile dire di no…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Calafiori? Se ogni volta che ha l’occasione gli capita sempre qualcosa, la società non è che può star lì a perdere tempo o aspettare chissà quanto un calciatore. Quando sei così spesso infortunato, la società deve tutelarsi per forza…”

Redazione Giallorossi.net