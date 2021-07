La Roma prende forma: in arrivo Viña e Xhaka, Mou sorride. E il mercato non si ferma qui

AS ROMA NEWS – Secondo rinforzo in arrivo per la Roma. Mourinho chiedeva un terzino ed è stato accontentato: preso Matias Viña, 23 anni, difensore esterno del Palmeiras di cui tutti parlano un gran bene. L’investimento fatto non è banale: si parla di 10-11 milioni di euro più bonus.

Il calciatore uruguaiano è in arrivo nella Capitale, atteso per le visite mediche nella giornata di domani. E a breve a Roma sbarcherà anche Granit Xhaka, il terzo acquisto considerato prioritario da Mourinho: come previsto, la squadra base prende forma proprio a ridosso della partenza per il Portogallo.

La fumata bianca con l’Arsenal è ormai vicinissima, la trattativa è ai dettagli. Xhaka sarà della Roma la prossima settimana. Lo Special One è stato accontentato: voleva lavorare con una rosa il più vicino possibile a quella che avrà a disposizione per la stagione che sta per cominciare, e così sarà. Ma il mercato della Roma non si chiuderà con l’arrivo di Xhaka. Tutt’altro.

Agosto sarà il mese delle sorprese: almeno un acquisto “altisonante” è nei piani di Pinto e Mourinho. Potrebbe essere Luis Diaz del Porto, attaccante esterno che piace molto all’allenatore portoghese. I tifosi sognano Icardi. Ma ora è inutile sparare nomi.

La cosa importante è l’idea che c’è dietro la costruzione della Roma del prossimo anno, basata sul trattenere i giocatori migliori della rosa e migliorarla con acquisti azzeccati. Se il lavoro sarà svolto con competenza, i frutti verranno raccolti nel prossimo campionato.

