TRIESTINA-ROMA, i convocati di Mourinho: ok Pellegrini, out Rui Patricio e Veretout (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha diramato la lista dei convocati in vista dell’amichevole di oggi contro la Triestina, inizio ore 19:30.

Non figurano in elenco il neo acquisto Rui Patricio, così come Calafiori, Veretout, Darboe e Feratovic. Queste la lista completa:

Boer

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Smalling

Reynolds

Mancini

Kumbulla

Pellegrini

Villar

Zaniolo

Diawara

Bove

Zalewski

Tripi

Mkhitaryan

Dzeko

Mayoral

Perez

Ciervo

El Shaarawy

Questo il video dei giocatori della Roma in partenza per Trieste: