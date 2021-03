Roma, difesa al futuro: c’è Lovato, offerti 13 milioni al Verona

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Sarà una Roma sempre più green. Ma i giovani su cui puntare dovranno essere pronti a fare la differenza. Uno di questi è Matteo Lovato, 21 anni, difensore centrale dell’Hellas Verona finito nel mirino di Tiago Pinto.

A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il calciatore piace per quanto sta dimostrando sotto la guida di Juric: fisico asciutto, alto quasi un metro e novanta, è un difensore veloce sia nel breve che nel sul lungo. Inoltre Lovato ha dimostrato di saperci fare anche con i piedi, e da lui spesso parte la costruzione del gioco del Verona dal basso.

Tutte qualità non passate inosservate a Trigoria. Stando a quanto racconta oggi la Gazzetta dello Sport, la Roma ha già avanzato una prima offerta di 13 milioni di euro al club veneto per accaparrarsi il ragazzo nato a Monselice. Non sarà però facile arrivare a dama, soprattutto perchè su Lovato si è mosso con anticipo il Milan.

La Roma, che ha rinnovato a Ibanez e ha puntato forte su Kumbulla, in estate perderà sia Fazio che Juan Jesus. Ecco perchè Pinto si sta muovendo per un rinforzo in difesa, che sia giovane e promettente. E Lovato è un profilo che piace parecchio. Il mercato scalda già i motori.

Fonte: Gazzetta dello Sport