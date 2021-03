BORJA MAYORAL: “Tra due anni sarò ancora alla Roma. Dzeko? Calcisticamente lo adoro, ma è umanamente che mi ha stupito”

AS ROMA NEWS – L’attaccante spagnolo Borja Mayoral ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna de Il Romanista. Questo un estratto delle parole del centravanti giallorosso, che si dice convinto di poter restare alla Roma ancora a lungo. Mayoral parte dalla sua vita, resa subito complicata da un problema di salute.

“Sono diabetico, all’inizio è stato difficile ma poi sono riuscito a conviverci e ho vissuto con il diabete quasi tutta la vita perché ce l’ho da quando avevo quattro anni. Devo fare attenzione, controllare gli zuccheri, la glicemia e fare una cosa e un’altra. Non ho una dieta particolare ma devo controllare tutto un po’ di più rispetto al normale. Ci sono cresciuto così, per me è normale”.

L’avvio di stagione in giallorosso non è stata facile per Mayoral. “All’inizio le partite per me erano molto più difficili di adesso. Credo sia normale che io facessi fatica nel calcio italiano. In Italia i difensori ti stanno sempre addosso, non hai spazio per ragionare, per stoppare, per girarti. È particolarmente difficile quando i centrali sono sempre vicini, ti seguono, ti trattengono e questo l’ho avvertito molto. Ma mi sto abituando molto bene. Lo sto anche studiando il calcio italiano”.

Con Dzeko non c’è rivalità, ma profonda ammirazione: “È il tipo di attaccante che adoro. Per come si muove, sia dentro l’area, sia nel campo, per come partecipa, per quanto è forte. Da lui sto imparando tanto. Mi ha sorpreso umanamente da subito. Una volta mi ha riportato a casa perché quel giorno non avevo la macchina e abbiamo parlato tanto della Roma, del calcio, della squadra. Mi piace chi ha la cultura calcistica come quella che ha lui. Vorrei rubargli la sua abilità nel gioco aereo, e il suo essere dominante”.

Borja smentisce la voce del forte interesse della Lazio prima che la Roma lo portasse a Trigoria: “Si è scritto molto di questa cosa, ma io non ho mai parlato con la Lazio; la stampa ne ha parlato tanto, ma non ne ho mai parlato con nessuno, non so perché se ne sia parlato così tanto. E sono felice di essere romanista”.

Mayoral dovrà convincere la Roma a riscattarlo dal Real Madrid: i giallorossi potrebbero farlo o a giugno per 15 milioni o nel 2022 a 20 milioni. Ma lo spagnolo sembra non avere dubbi: “Dove sarò tra due anni? Io mi vedo ancora qua”.

Fonte: Il Romanista