Roma, stadio a Pietralata in pole. Ma per Friedkin ora la priorità è il rilancio del club

AS ROMA NEWS – Per lo Stadio della Roma, Friedkin muove passi in direzione di Pietralata. Stando alle indiscrezioni che vengono rilanciate oggi dal Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), la zona vicino alla Tiburtina è balzata in pole per la realizzazione del futuro impianto, in ballottaggio con Ostiense.

Pietralata sembra avere i requisiti richiesta, la scelta dell’Ostiense (l’area del Gasometro) è molto suggestiva, a pochi chilometri dal centro ma c’è un problema di inquinamento. Per anni quell’area è stata utilizzata per trasformare carbone in gas per tutta la città e questo ha lasciato scorie sul terreno che richiederebbero interventi costosissimi di bonifica.

Ma lo stadio per i Friedkin non è una priorità, segnale di discontinuità con la precedente gestione che invece aveva messo la costruzione dell’impianto in cima ai propri piani senza però riuscire mai ad avvicinarsi a quel sogno. La mission dei texani nel breve periodo è quella di ristrutturare il club partendo da una ricostruzione dei settori dirigenziali e poi iniettando denaro fresco nelle casse del club, oltre all’aumento di capitale da completare entro il 31 dicembre.

Fonte: Corriere dello Sport