ROMA-DINAMO KIEV 1-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte la Dinamo Kiev di misura e vince la sua prima partita di Europa League: decide un rigore di Dovbyk nel primo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli ucraini nel match valido per la terza giornata della fase uno dell’Europa League 2024/2025:

Svilar 5,5 – Attento su Guerrero nel primo tempo, nella ripresa esce a vuoto rischiando di fare la frittata, ma fortunatamente il colpo di testa di Tymchyk non inquadra la porta.

Celik 6,5 – Un intoccabile di Juric, oggi viene schierato da braccetto di destra della difesa a tre. Se la cava bene.

Ndicka 6 – Guerrero non è Mbappè, ma nel primo tempo riesce comunque a metterlo in difficoltà. Nel complesso la prestazione è comunque sufficiente.

Hermoso 6 – Gara attenta, senza picchi ma priva anche di particolari sbavature.

Zalewski 6 – Schierato largo a destra, non combina granché. Qualche spunto in velocità ma nessun cross degno di nota.

Le Fee 5,5 – Non una brutta partita, ma commette un errore grave che poteva costare caro ai suoi. Deve ritrovare la migliore condizione. Dal 52′ Cristante 6 – Dà più equilibrio alla squadra.

Konè 6 – Compitino in mezzo al campo. Non ruba l’occhio, ma fa il suo.

Angelino 6 – Juric lo fa giocare esterno di sinistra in un ruolo che, a sorpresa, sembra essere meno congeniale allo spagnolo. Sbaglia qualche cross in mezzo, meglio quando sceglie la soluzione bassa.

Pisilli 6,5 – Qualche sbavatura in mezzo a una prestazione gagliarda e volitiva. Entra nell’azione che porta al rigore del vantaggio romanista. Dal 67′ Pellegrini 6,5 – Ingresso in campo positivo. Offre più qualità nelle giocate davanti l’area, poi compie un recupero provvidenziale a ripulire l’area.

Baldanzi 6,5 – La nota lieta della serata. Sono suoi gli spunti migliori, da uno di questi deriva il rigore poi trasformato da Dovbyk. Va a una velocità diversa e spesso sembra predicare nel deserto. Dal 67′ Dybala 6,5 – Spunti di livello e un pallone d’oro sprecato malamente da Shomurodov.

Dovbyk 6,5 – Timbra il cartellino dal dischetto, spiazzando con freddezza il portiere avversario. Per il resto, servito poco e male. Dal 52′ Shomurodov 5 – L’impegno è da otto in pagella ma quel gol non si può proprio sbagliare.

IVAN JURIC 6 – La Roma si porta a casa i tre punti con troppa fatica. I progressi non si vedono, ma il risultato è quello atteso. Ora il vero test, quello di domenica contro la Fiorentina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

