BALDANZI: “Gran bella partita, ma dovevamo chiuderla. Stiamo lavorando sulla mentalità”

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Cosa ha fatto la differenza?

“Gran bella partita, ma potevamo chiudere prima la partita. Però possiamo essere felici, ci servivano i tre punti e ce li siamo portati a casa”.

Vi siete mossi bene tu e Pisilli…

“Si, ci siamo mossi come chiedeva il mister, poi dal dischetto è stato bravo Artem…”

Il percorso è quello giusto?

“Sì, come ho detto potevamo fare anche il secondo gol, ma non aver subito il pari come è successo contro il Bilbao significa che come mentalità ci stiamo lavorando. Oggi ci siamo portati a casa i tre punti ed è giusto così”.

