JURIC: “Serve più cattiveria e migliorare negli ultimi 20 metri. Da quando sono qui la squadra ha sempre fatto bene”

AS ROMA NEWS – Mister Ivan Juric si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Dinamo Kiev, gara valida per la terza giornata della fase uno dell’Europa League.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore croato rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

IVAN JURIC NEL PREPARTITA

Ha parlato di mentalità e voglia, ci fa un esempio pratico?

“Da quando sono arrivato la squadra ha sempre fatto belle prestazioni, poi servono gli aggiustamenti e miglioreremo. Quello che non mi è piaciuto in queste partite è che ne abbiamo dominato tante, come a Monza, e abbiamo pareggiato con un tiro. Contro l’Inter abbiamo regalato un gol, così come con l’Athletic. Queste cose non devono succedere a questa squadra. Proponiamo tante cose interessanti, dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri e mettere questa cattiveria, che è difficile da spiegare, ma serve l’atteggiamento che porta a vincere le gare e a tenere duro nei momenti difficili”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!